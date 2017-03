Pouldergat

Bretagne : une élève de CP infectée par la méningite

A Pouldergat, une petite fille a été hospitalisée pour une méningite. Une soixantaine de personnes de son entourage sont sous prophylaxie.

Une élève de l’école publique Yves-Riou de Pouldergat, près de Douarnenez (Finistère), a été hospitalisée pour une méningite ce mardi, rapporte le journal Ouest France. La petite fille, scolarisée en classe de CP, a été admise en service de réanimation pédiatrique après avoir été testée positive à l’infection invasive à méningocoques de type B.

« Il n’existe pas de vaccin pour ce méningocoque de type B », a expliqué un médecin de l’Agence régionale de santé (ARS), venu fournir des précisions sur la conduite à tenir. Cette bactérie se transmet « de bouche-à-bouche, par la salive ».





Traitement préventif

Depuis ce mardi, l’équipe de l’ARS est en train d’identifier toutes les personnes susceptibles d’avoir été en contact avec la petit fille, à commencer par sa famille et son « environnement social ». « Cela concerne donc les personnes de sa famille et de son environnement social qui ont été en contact avec l’élève ces dix derniers jours, en face-à-face, pendant plus d’une heure et à moins d’un mètre », ont précisé les autorités sanitaires.

En tout, une soixantaine de personnes ont été identifiées et devront prendre un traitement préventif (prophylaxie) afin d’éviter le développement d’une infection.

Avec six cas pour 100 000 habitants, l’infection invasive à méningocoques de type B est assez rare. Une méningite est une inflammation des méninges, les enveloppes du cerveau et de la moelle épinière. Elle survenir à tout âge, mais touche plus particulièrement les enfants et les adolescents. Les symptômes sont de violents maux de tête (« céphalées »), une raideur de la nuque, une forte fièvre, une intolérance à la lumière (« photophobie »), des nausées ou des vomissements.