Les jeunes se détournent du préservatif

Persuadés qu’ils ne risquent rien, ils ne sont pas prompts à se protéger. Près de 60 % d’étudiants et 40 % de lycéens avouent ne pas porter systématiquement un préservatif. Si les trois-quarts des étudiants se justifient en expliquant qu’ils sont engagés dans une relation stable, ils sont plus de 15 % à expliquer qu’ils ont moins de sensation avec un préservatif ou qu’ils sont gênés. Un avis partagé par les lycéens. Et là encore, certains évoquent l’absence de risque pour expliquer ce comportement dangereux.

Si les étudiants et les lycéens font si peu attention, c’est, en partie, en raison de la propagation de fausses croyances. Ils sont par exemple plus de 10 % à penser que l’on peut guérir du Sida en 2017. Ils connaissent également mal les modes de transmission de cette maladie : 15 % pensent que l’on peut être contaminé par le virus par la piqûre d’un moustique et 7 % en embrassant une personne séropositive.

Il est donc important de rappeler qu’il n’existe que 3 voies de transmission : lors de rapports (vaginaux, buccaux ou anaux) non protégés, par échange de sang lors de transfusion sanguine ou par le partage de seringue ou lors de l’accouchement de la mère à l’enfant.

« Malheureusement, malgré les années, les chiffres ne s’améliorent pas, tant concernant la désinformation des jeunes au sujet du SIDA (transmission et guérison), que leurs éventuels comportements à risque en matière de sexualité », déplore Hadrien Le Roux, président de la SMEREP qui espère bien profiter du Sidaction pour « rappeler aux lycéens et étudiants l’importance d’être vigilant et de se protéger systématiquement lors de rapports sexuels »

Cette banalisation du VIH favorise l’explosion du nombre de nouveaux cas. En France, comme ailleurs, l’épidémie n’est pas finie. Plus de 6 000 cas sont diagnostiqués chaque année, dont plus de 800 chez les moins de 25 ans.





Retrouvezl'émission l'Invité santé avec Jean-Luc Roméro,

président d'Elus locaux contre le Sida

diffusée le 17 novembre 2016