"Moyens humains et matériels"

« La condition indispensable au bon déroulement et à l'efficacité de la mission confiée à Edouard Couty est qu'il dispose des moyens humains et matériels qui lui font actuellement défaut ». Ces moyens devraient permettre, si nécessaire, de demander et d'obtenir du centre national de gestion et des agences régionales de santé « qu'ils donnent une suite concrète, positive et durable aux préconisations qu’il leur adressera ».

Bien que l’Association dit « ne pas douter de la détermination de la ministre » de la Santé, à ce jour, elle n’a « aucune garantie que la médiation permette aux personnels de santé victimes de phénomènes de maltraitance de reprendre espoir et de retrouver au plus vite un exercice professionnel normal ».

L’Association Jean-Louis Mégnien « fera le bilan avant les prochaines échéances électorales, dès que les premiers dossiers examinés auront abouti à des recommandations et qu’elle en aura analysé leurs résultats effectifs sur le terrain ».