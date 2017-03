Centre franco-israélien Clalit

Israël : une infirmière meurt immolée par un patient

Un patient a brûlé vive mardi une infirmière dans une clinique en Israël. Le malade estimait ne pas avoir été bien traité, a indiqué la police. L'employée est pour sa part décédée.

C'est un drame rarissime dans un établissement de santé. En Israël ce mardi matin, un homme a brûlé vive une infirmière d’une clinique de Holon (centre du pays).

L’incendie a eu lieu à la clinique Clalit de la rue Kaplan dans cette ville ouvrière proche de Tel Aviv. Selon les premières informations fournies par The Times of Israël, ce patient de la clinique a arrosé l’employée et la salle dans laquelle elle était d’un liquide inflammable. Le corps de Tova Kararo, 56 ans, a aussitôt pris feu.

Le décès de la victime a été prononcé sur place par les secouristes. Plusieurs autres personnes présentes ont été prises en charge après le choc, a annoncé Magen David Adom, le service d’urgence officiel d’Israël.

Suite à son acte, le suspect, âgé de plus de 70 ans, a essayé de fuir à bord de sa voiture avant d'être arrêté. « Il estimait ne pas avoir été bien traité », a indiqué la police israélienne.





Des problèmes mentaux

« D'après les premiers éléments dont nous disposons, il n'était pas satisfait et au cours d'un échange verbal, il a déversé du liquide inflammable sur l'infirmière qui le soignait », a précisé un officier aux médias israéliens.

Le directeur des services de santé de la clinique a déclaré de son côté sur la radio publique israélienne que le patient était connu pour son « passé médical », laissant entendre qu'il souffrait de problèmes mentaux. L'homme, survivant de l'Holocauste, était, selon lui, convaincu d'avoir subi une tentative d'empoisonnement après avoir été vacciné.

La centrale syndicale Histadrout a annoncé un débrayage de deux heures mercredi matin en solidarité avec la victime.