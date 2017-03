Semaine nationale de lutte contre le cancer

Cancer : la peur des adolescents est-elle justifiée ?

Un sondage Opinion Way pour la Ligue contre le cancer montre que les adolescents sont conscients que ces maladies potentiellement mortelles peuvent toucher à tout âge.

Le cancer effraie 3 adolescents sur 4, que ce soit pour eux-mêmes ou leur entourage, révèle une enquête Opinion Way menée pour La Ligue contre le cancer à l’occasion de la Semaine nationale de lutte contre le cancer qui se tient du 13 au 19 mars. A l’évocation de cette maladie, ils sont nombreux à parler de maladie grave, et potentiellement mortelle.

Une inquiétude d’autant plus grande qu’ils sont conscients que cette maladie peut frapper à tout âge et que plus de la moitié d’entre eux estime être mal informée sur le cancer. Ils sont alors plus prompts à affirmer des fausses croyances. Pourquoidocteur fait le point.



Le cancer des adolescents

Chaque année en France, près de 380 000 cas de cancers sont diagnostiqués. Près de 1 700 d’entre eux touchent des enfants de moins de 15 ans, et environ 800 concernent des adolescents de 15 à 19 ans. Au sein de cette tranche d’âge, une centaine de décès sont déplorés tous les ans. Chez l’enfant et l’adolescent, les cancers représentent la 4ème cause de mortalité.

Les lymphomes, les tumeurs du système nerveux central et les leucémies sont les principaux cancers observés chez ces jeunes patients. Ces cancers sont peu rencontrés chez l’adulte. En dehors des leucémies qui ont encore un pronostic peu favorable, la survie à 5 ans des patients est estimé à 94 %. Dix ans après le diagnostic, plus de 81 % des malades sont encore en vie.

Dans son dernier rapport, l’Institut national du cancer indique qu’en France environ 3 millions de personnes de 15 ans ont eu un cancer au cours de leur vie et sont toujours vivantes.