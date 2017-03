Un quart des ventes d’antibiotiques

Il faut dire que l’association amoxicilline/acide clavulanique est largement utilisée en France. En ville et à l’hôpital, elle représente un quart de la consommation totale d’antibiotiques. Les ventes sont largement supérieures aux autres préparations et elles progressent. La combinaison est ainsi la deuxième la plus utilisée en France.

Ce succès inquiète les autorités sanitaires, qui craignent le développement de résistances. « Cette association fait partie des antibiotiques particulièrement générateurs de résistances », souligne une note de synthèse de Santé Publique France parue fin 2016.