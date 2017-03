Des trajets motorisés

En réalité, la sédentarité est générale chez nos têtes blondes. Pour aller à l’école, moins d’un tiers des collégiens utilise ses pieds… 4 % un vélo ou une trottinette. La voiture est donc, de loin, le véhicule privilégié. Comme le rappelle le Pr François Carré, cardiologue au CHRU de Rennes, cette immobilité est contre-productive.

« Les humains sont faits pour bouger et en particulier les jeunes, c’est physiologique, souligne-t-il dans un communiqué. C’est à nous de prendre la santé de nos jeunes en main, de les aider à renouer avec l’activité physique et le plaisir qu’elle procure. » Car à l’heure actuelle, c’est le plaisir des écrans qui est privilégié : les mineurs passent 3 heures en moyenne devant un appareil électronique. Le week-end, cela peut aller jusqu’à 6 heures.





Des risques cumulés

Or, nombre d’études le soulignent : rester assis trop longtemps est néfaste pour de nombreux indicateurs de santé. Et ce sur le long terme. Mieux vaut donc partir du bon pied. En effet, « à la sortie de l’adolescence, on est au maximum de ses capacités cardio-respiratoires », indique le Pr François Carré. Elles déclinent ensuite à partir de 35 ans. Partir d’un niveau plus élevé limite donc les risques à un âge plus avancé.

Ce paramètre est d’autant plus important que les adolescents cumulent les comportements peu recommandables. En plus de passer trop de temps devant les écrans, ils fument beaucoup. Un tiers des jeunes de 17 ans se grillent au moins une cigarette par jour. Un autre facteur de risque majeur pour la santé cardiovasculaire.

Retrouvez l'émission L'invité santé

avec le Pr François Carré (Rennes)

diffusée le 31 mars 2016 :