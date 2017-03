Potassium, ions argent, ammonium

Les carafes filtrantes laissent passer des contaminants

Les carafes filtrantes ne rendent pas l'eau stérile, au contraire. Elles laissent passer quelques contaminants. Leurs effets sur la santé ne sont pas certains.

Un Français sur cinq possède une carafe filtrante. Censées améliorer le goût de l’eau, en réduire la teneur en calcaire, elles ne rendent pas l’eau stérile pour autant. Après plusieurs signalements de substances indésirables, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) s’est penchée sur l’efficacité de ces appareils. La conclusion est en demi-teinte mais se veut rassurante.

L’analyse le confirme : les carafes filtrantes sont capables de libérer divers contaminants, comme le sodium, le potassium ou encore l’ammonium. Mais sur ces trois éléments, l’Anses ne conclut pas à un risque pour la santé des consommateurs. En effet, les seuils relevés ne sont pas associés à des effets néfastes pour l’homme.

L’Agence déplore, en revanche, qu’aucun dosage n’ait été réalisé selon les recommandations internationales. Par ailleurs, les données scientifiques ne sont pas certaines.





Trop peu de données

Les conclusions sont plus fermes concernant les ions argent, retrouvés dans l’eau filtrée. Les concentrations ne dépassent pas la valeur fixée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de 100 microgrammes par litre.

Sur les autres écueils soulignés par divers médias, l’Anses se montre prudente. Les carafes filtrantes ont bien tendance à modifier le pH de l’eau. Mais il n’est pas possible de conclure à un effet direct sur la santé. Ce manque de données pousse l’Agence à réclamer des protocoles plus précis et une amélioration du niveau de connaissances.

Pas d’effet directe, donc, mais un impact indirect peut émerger, par l’intermédiaire des matériaux métalliques en contact avec l’eau. Ils seraient susceptibles de libérer des métaux. C’est pourquoi il est important de respecter la réglementation relative aux matériaux en contact avec les aliments, selon l’Anses. L’objectif est clair : ceux-ci ne doivent pas dans l’eau de boisson.