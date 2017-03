Le brossage parfois défaillant

Par ailleurs, les Français ne réalisent pas le rôle prépondérant d'une bonne hygiène dentaire quotidienne. Ainsi, près d’un quart (23 %) d'entre eux avoue se brosser les dents moins de 2 fois par jour et plus de la moitié (53 %) n’utilise jamais de fil dentaire, « pourtant indispensable dans l’arsenal quotidien pour lutter contre les caries entre les dents (caries inter-proximales) », fait remarquer l'UFSBD.

Enfin, pour les Français, la sensibilité et le saignement ne semblent pas être interprétés comme des pathologies mais juste comme un inconfort : 52 % de ceux qui souffrent de saignement ne sont pas allés chez le dentiste depuis plus de 1 an et 77 % de ceux qui se déclarent en bonne santé dentaire souffrent de sensibilité de temps en temps.

Une méconnaissance dommageable car « les saignements sont le signe avant-coureur des maladies parodontales pouvant aller jusqu’à la perte des dents », concluent les enquêteurs.