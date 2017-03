Dengue, chikungunya...

Zika : le moustique tigre chassé en Occitanie

Alors que les moustiques tigres devraient bientôt faire leur réapparition, les autorités sanitaires d'Occitanie se préparent à la lutte anti-vectorielle.

Surtout ne pas être pris de court. En Occitanie, la lutte contre le moustique tigre, un nuisible qui reprend ses activités en mai, a déjà commencé. Il faut dire que cette région du Sud-Ouest est la deuxième région métropolitaine la plus colonisée par ce vecteur de la dengue, du chikungunya et plus récemment du zika.

Des pathologies peu rencontrées l’an dernier grâce à des actions efficaces. Sur les 288 cas suspects signalés, les autorités ont confirmé 30 cas importés de dengue, 5 de chikungunya et 106 de zika. « Grâce à un partenariat important entre l’Agence régionale de santé (ARS), les préfectures et les conseils départementaux, aucun cas de transmission n’a été à déplorer dans notre région en 2016 », a indiqué l’ARS Occitanie qui s’apprête à renouveler ces mesures anti-vectorielles.

Pour préparer cette nouvelle campagne de lutte, tous les acteurs régionaux impliqués (plus de 80 partenaires) se sont réunis le 9 mars à Toulouse. Coordonné par l’ARS, ce plan s’appuie sur une surveillance étroite du moustique Aedes albopictus et le signalement par les médecins de cas suspects de maladies transmises par ces insectes.