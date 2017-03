« Un acte solidaire »

Ailleurs en Europe, les virus connaissent une forte résurgence, y compris chez nos voisins plus proches. 70 cas ont été signalés en Belgique, autant en Suisse. Une expansion large qui s’explique à la fois par l’absence de vaccination et les voyages. Le virus se transmet, en effet, par contact direct et par voie aérienne.

« Pour les voyageurs, la vaccination n'est pas uniquement un acte personnel servant à se protéger soi-même ou ses enfants, c'est aussi un acte solidaire pour éviter la transmission de maladies dans le monde entier », rappelle ainsi la plateforme MesVaccins.net.

Si la plupart des cas touchent des enfants, les adultes ne sont pas épargnés. Or, ils sont plus à risque de complications graves (encéphalites, pneumonies) et de décès. Pour rappel, la vaccination est recommandée de 1 à 4 ans. Au-delà de ce délai, un rattrapage est possible mais les injections ne sont remboursées qu’à hauteur de 65 %.