Google, Coca-Cola...

Don de sang : l'Etablissement Français fait appel aux marques

Dans le cadre de la Journée mondiale des donneurs de sang du 14 juin prochain, l’EFS appelle les marques à faire disparaître les lettres des groupes sanguins (ABO) de leur logo.

Comme au scrabble, certaines lettres compteront plus que d'autres à l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang organisée le 14 juin prochain. A cette occasion, l’Etablissement Français du Sanf (EFS) appelle en effet les marques à faire disparaître les lettres des groupes sanguins (ABO) de leur logo du 10 au 17 juin.

Avec le lancement de cette opération nommée « #Missing type », créée en Grande-Bretagne en 2015 et menée dans 22 pays depuis, l’EFS offre au monde professionnel une belle opportunité de participer à la mobilisation pour le don de sang.

Après avoir lancé une invitation à remplacer le traditionnel "A+", en fin de mail par un "ABO+", l’EFS s’adresse cette fois-ci à toutes les entreprises, institutions et organisations. « Ce marqueur visuel fort sur des logos de marques connues aura pour objectif d’attirer l’attention du plan grand nombre sur l’importance de donner régulièrement son sang », écrit l'EFS.





15 000 marques sollicitées

Une opération simple et spontanée que l'établissement espère virale. Concrètement, l'EFS va lancer dans un premier temps un appel par e-mail auprès de 15 000 marques environ.

En 2015 et 2016, Coca-Cola et Google se sont par exemple transformés en « C_c_-C_l_» et « G__gle » avec l'aide de l'agence Les Influenceurs (Repeat Group). En France, une campagne d'affichage suivra aussi d'ici au mois de juin.

Chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires dans l'Hexagone pour assurer les besoins des malades. Pour participer à titre individuel à cet élan de solidarité et de générosité, vous pouvez donner votre sang au centre le plus proche de chez vous, indiqué dans la rubrique suivante : Où donner. "ABO+", conclut l'EFS à tous les intéressés.