30 ans d’espérance de vie

Longévité : les secrets du rat-taupe nu découverts

Le rat-taupe nu peut vivre jusqu'à 30 ans. Cette espérance de vie s'explique par le fait que le rongeur ralentit son vieillissement. Il ne développe pas de cancer.

Il ne fait pas vraiment rêver, avec ses dents allongés, ses petits yeux, sa peau nue et fripée. Et pourtant, le rat-taupe nu en sait long sur la vie. Et surtout, comment la prolonger. Ce rongeur africain peut, en effet, vivre jusqu’à 30 ans en captivité. Une longévité exceptionnelle par rapport à ses cousins. Son secret est détaillé dans la revue Physiological Reviews. L’homme pourrait en tirer profit, d’après les auteurs de cette revue de la littérature, de l’Université d’Etat de Moscou (Russie) et l’Institut Leibniz (Allemagne).





Une résistance exceptionnelle

A raison de 8 centimètres pour 35 grammes, le rat-taupe nu est pour ainsi dire un poids plume parmi les rongeurs. Une petite taille qui ne l’empêche pas de durer, puisqu’il vit jusqu’à dix fois plus longtemps qu’une souris standard. Le tout sans développer de pathologies comme les cancers, sans ride ou stérilité.

A bien y regarder, l'animal est incroyablement solide. Même avec l’âge, la mortalité de l’espèce est relativement stable. Il faut dire qu'il a plusieurs atouts dans son jeu. Son cerveau, par exemple, résiste particulièrement bien à une baisse d’oxygénation. Le mérite revient à un récepteur (GluN2D) qui, d’habitude, est peu présent chez les rongeurs adultes, mais qui persiste chez cet animal. En résulte une plus grande plasticité cérébrale.

Les rats-taupes nus sont aussi capables de résister à la douleur et de préserver l’intégrité de leurs neurones. En somme, les animaux parviennent à ralentir leur processus de développement, ce qui prolonge leur jeunesse et freine leur vieillissement.