Prévention des MST

La Suisse donnera une formation aux travailleurs du sexe

La ville de Genève (Suisse) a adopté une modification de la loi sur la prostitution qui va obliger tous ceux et celles qui monnayent leur corps à suivre un cours avant de travailler.

Une modification de la loi sur la prostitution a été adoptée jeudi dernier par la Commission judiciaire et de police du Grand Conseil de Genève (Suisse). Sans opposition, elle devrait être bientôt approuvée définitivement. Désormais, les travailleurs/travailleuses du sexe devront suivre un cours de sensibilisation et de prévention sur les maladies sexuellement transmissibles (MST).

« Gratuite et obligatoire, cette sensibilisation portera sur les droits et devoirs des travailleurs et travailleuses du sexe, sur les aspects de santé ainsi que sur la détection des cas de traite des êtres humains », résume dans la La Tribune de Genève Anne-Marie von Arx Vernon, chargée de rédiger le rapport de la commission.





Des réponses sur l'Assurance maladie

L'idée de ces changements vient en effet des recommandations de la Cour des comptes, dont les magistrats s'inquiétaient de la méconnaissance de la profession quant aux MST et IST. Une étude sur la question pointait notamment du doigt les lacunes de compréhension des prostituées sur les risques liés à la pratique du sexe oral.

Cette formation évoquera, par ailleurs, le cadre légal de la profession à Genève, et ses aspects administratifs, par exemple toutes les questions qui concernent l'Assurance maladie des travailleurs et travailleuses du sexe.





Un cours obligatoire pour les nouveaux

La nouvelle norme obligera donc tous ceux -hommes ou femmes- qui vendent leurs charmes à suivre ce cours pour pouvoir se déclarer auprès de la police, comme le requiert la loi suisse. A l'inverse, elle ne s'appliquera pas à ceux qui sont déjà inscrits sur ses fichiers.

Concrètement, les cours seront dispensés par des associations en plusieurs langues, juste avant l’inscription auprès de la police. La formation durera une heure, et sera suivie d'une demi-heure de questions. A la fin de leur cours, les participants se verront fournir une liste d'adresses où des informations supplémentaires et de l'aide pourront être trouvées.