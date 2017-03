Sud-Ouest de la France

Grippe aviaire : près de 4 millions de canards abattus en France

Selon les professionnels de la filière du foie gras (CIFOG), 3,7 millions de canards ont été abattus depuis fin 2016 dans le Sud-Ouest de la France (dont 2,3 millions à titre préventif).

Les professionnels de la filière du foie gras française connaissent un nouveau coup dur. Les Français ont acheté 4 836 tonnes de foie gras en grande surface en 2016 contre 5 336 en 2015. Cette baisse constitue une chute de 9,3 %, en raison d’une « offre réduite » due à la grippe aviaire, explique le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG).

En valeur, le recul des ventes n’est toutefois que de 1,9 % sur l’année 2016, a précisé le CIFOG, selon lequel « 3,7 millions de canards » ont été abattus depuis fin 2016 dans le Sud-Ouest de la France (2,3 millions à titre préventif et 1,4 million dans les exploitations touchées par le virus H5N8). Pour rappel, la zone d'abattage préventif des animaux vient d'être étendue une nouvelle fois, passant à 609 communes.





250 millions d'euros de pertes

Comme motif d'espoir, le CIFOG prévoit un redémarrage d’activité des élevages dans le Sud-Ouest en « mai », après « nettoyage et désinfection » des exploitations « d’ici le 31 mars ». « Pour l’instant, la production est à l’arrêt dans la quasi-totalité des Landes, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que dans une partie des Hautes-Pyrénées et du Lot-et-Garonne », qui n’est pas stabilisé, a-t-il souligné dans des propos rapportés par l'Agence France Presse (AFP).

402 foyers de la maladie dans les élevages et 49 cas dans la faune sauvage ont en effet été confirmés à ce jour par le ministère de l'Agriculture. Le département des Landes reste le plus touché avec 236 foyers. Au total, le CIFOG estime à 6 millions le nombre de canards qui ne peuvent être mis en production depuis le début de l’épizootie de grippe aviaire (épidémie animale non transmissible à l’homme) transmise par le virus H5N8.

Ce sont donc « 9,7 millions de canards perdus pour la production française de foie gras » conclut le CIFOG qui estime à « plus de 250 millions d’euros » les pertes pour l’ensemble de la filière.