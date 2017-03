Etude sur 200 000 personnes

Régime sans gluten : les experts alertent sur le risque de diabète 2

Dans une nouvelle étude, la Fédération américaine de cardiologie alerte sur le régime sans gluten quand il ne se justifie pas sur le plan médical.

Il est en vogue mais pourrait s’avérer plus néfaste qu’efficace. Le régime sans gluten doit être pris avec précaution et réservé aux situations qui l’exigent – à savoir, lorsque l’on est atteint d’une maladie coeliaque (soit 1 % de la population en France et aux États-Unis) ou d'une véritable allergie au gluten.



Dans les autres cas, ce type d’alimentation n’est pas recommandé, à en croire les travaux de chercheurs de l’Université de Harvard. Ces résultats préliminaires n’ont pas été publiés dans une revue scientifique mais ont eu un certain écho, puisqu’ils ont été présentés lors des sessions scientifiques annuelles de la Fédération américaine de cardiologie à Portland aux États-Unis.

Fibres complètes

Les chercheurs ont collecté et analysé les données de 200 000 personnes sur 30 ans, réunies au sein de trois cohortes nationales. Ils ont étudié l'effet sur la santé de ce type de régime chez des personnes qui n'avaient pas de recommandations médicales leur interdisant le gluten.

Selon leurs observations, les personnes qui consommaient régulièrement du gluten (en moyenne 5,8 à 7,1 grammes par jour) avaient un risque inférieur de développer un diabète de type 2. Pain, pizzas, pâtes, céréales bretzels ou encore muffins comptent parmi les ingrédients consommés les plus listés.

À l'inverse, les chercheurs ont constaté que ceux qui privilégiaient des produits sans gluten consommaient moins de fibres complètes, connues pour abaisser le risque de diabète.