Orgasme féminin

Sexualité : les hommes qui donnent du plaisir sont plus épanouis

Les hommes qui parviennent à faire atteindre l’orgasme à leur partenaire manifestent une meilleure confiance en eux et une sexualité plus épanouie.

Comme un échange de bons procédés. Les hommes qui font jouir leur partenaire sexuelle, trivialement appelés les « bons coups », auraient une meilleure image d’eux-mêmes, plus masculine et attractive, grâce à l’effet qu’ils procurent sous la couette, selon une étude publiée dans la revue Journal of Sex Research. Cette image positive que confère leurs performances leur permet eux-mêmes de développer une bonne santé sexuelle et une vie intime épanouie.

La science – et la pratique – ont déjà établi que pour les femmes, le fait d’atteindre l’orgasme participe de leur bien-être sexuel. Mais l’orgasme féminin semble également avoir des vertus pour l’homme, dans une sorte de logique gagnant-gagnant.





Echec et succès

Pour parvenir à ce constat, les chercheurs ont interrogé 810 hommes majeurs hétérosexuels à travers des questionnaires. Il leur était demandé d’imaginer différents scenarii avec des femmes. Dans certains, leur partenaire atteignait le septième ciel mais dans d’autres, elle prenait du plaisir sans toutefois accéder à cet état de grâce.

Or, la relation entre l’auto-estime de l’homme, son sentiment d’accomplissement et son plaisir sexuel était intimement liée au degré de plaisir pris la par la femme. Ainsi, les hommes vivaient comme un échec et une atteinte à leur virilité le fait de ne pas faire jouir leur partenaire. Cela avait tendance à diminuer leur confiance en eux et le plaisir qu’ils prenaient eux-mêmes avec elle.

Au contraire, quand ils s’imaginaient faire atteindre le nirvana à leur partenaire, les hommes exprimaient un sentiment d’accomplissement et un renforcement de leur masculinité. Or, la masculinité était à chaque fois très liée à leur confiance en eux. Dans ces cas là, les hommes déclaraient avoir plus de plaisir et être plus motivés pour réitérer l’expérience afin d’offrir un nouvel orgasme à leur partenaire, suggérant une vie sexuelle plus active.