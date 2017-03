Autre priorité pour 2017 : encourager des hommes et des femmes issus de la diversité à devenir des Veilleurs de vie comme on les surnomme. « Pour que la greffe puisse être envisagée, la compatibilité doit être parfaite entre le malade et le donneur, souligne le Dr Evelyne Marry, directrice du Registre France Greffe de Moelle. Pour cela, ils doivent partager la même histoire génétique, liée aux origines géographiques de chacun ».

Il faut en effet rappeler qu’il existe en moyenne une chance sur un million de trouver un donneur compatible pour un patient en dehors de sa fratrie. Ainsi, plus le registre s’étoffe, plus les chances de traiter les malades augmentent. A la fin de l’année 2016, le registre français comptait plus de 263 400 volontaires, dont plus de 20 000 nouveaux inscrits. Une liste qui ne cesse de s’allonger mais qui peine encore à remplir tous les besoins. C’est notamment ce qui a amené les registres de nombreux pays du monde à s’unir. Une solidarité internationale qui permet d’accéder à plus de 30 millions de donneurs.

Pour devenir Veilleurs de vie, il faut remplir 3 conditions : être en parfaite santé, âgé de 18 à 50 ans, répondre à un entretien médical et effectuer une prise de sang lors de l’inscription définitive. A partir du lundi 13 mars, deux bus aux couleurs de la campagne partiront à la rencontre du grand public dans 12 villes. A leurs bords, des médecins, représentants d’associations, donneurs et patients greffés seront présents pour répondre à toutes les questions et guider les intéressés dans leur démarche pour devenir donneur volontaire de moelle osseuse.

Source : Dossier de presse de la 12ème Semaine de mobilisation pour le don de moelle osseuse