Bulletin allergo-pollinique

Pollens de cyprès : risque d'allergie élevé dans le Sud

Ce temps doux et ensoleillé est favorable aux pollens qui sont libérés en quantité. Globalement, c'est le sud de la France qui est en risque d'allergie très élevé lié aux pollens de cyprès.

Les prochains jours seront exceptionnellement doux sur l'Hexagone. Notamment dans le sud de la France où les 25 degrés seront atteints dans les Landes et le Roussillon. Ces températures sont bien au-dessus des normales et le printemps arrive avec 10 jours d'avance. Une bonne nouvelle ? Cela dépend pour qui...

Dans son dernier bulletin allergo-pollinique publié ce vendredi, le réseau RNSA (1) rappelle que ce temps ensoleillé est favorable aux pollens qui sont libérés en grande quantité. Un record sera même battu à Avignon cette semaine avec plus de 35 000 grains de pollen comptés ! Les allergiques ne danseront donc pas sur les ponts... Et les allergologues conseilleront sûrement à ces patients de rester chez eux.





Bien suivre son traitement

Globalement, c'est tout le sud de la France qui reste en risque d'allergie très élevé lié aux pollens de cyprès. Comme la tempête « Zeus », les pollens d'aulne traversent aussi le pays d'Est en Ouest. Ils seront présents sur tout le territoire mais avec un risque d'allergie de niveau moyen.

Les pollens de frêne se retrouvent eux sur une grande partie du territoire et sont en augmentation. Il faudra également surveiller les saules et les charmes dont la floraison a commencé. Enfin, les pollens de noisetier nous quittent petit à petit et seront seulement responsables d'un risque faible dans l'est de la France.



Sauf qu'une menace chasse une autre, puisque ces pollens laissent la place à leurs cousins de la même famille, les pollens de bouleaux qui arriveront dès la dernière décade de mars à Montluçon et Lyon d'après le modèle de prévision de Météo-France réalisé en partenariat avec le RNSA. Lors des prochains jours, les allergiques doivent donc rester vigilants et bien suivre leur traitement ou consulter leur médecin.

Risque allergique

Source : RNSA

(1) Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.).