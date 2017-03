Baromètre

Burn-out : 4 artisans sur 10 du BTP exposés

Les artisans du bâtiment sont soumis à des rythmes de travail qui s’intensifient et qui fragilisent leur santé. Ils se disent plus stressés et fatigués.

Stress, fatigue, trouble du sommeil, burn-out… L’état de santé des artisans du bâtiment se détériore, à en croire le dernier baromètre de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb).

Une 3e édition, réalisée auprès de 2 336 artisans, qui confirme que ces professionnels « sont soumis à une intensification de leurs rythmes de travail et à des facteurs de stress qui se répercutent sur leur vie personnelle et leur hygiène de vie ».

En effet, plus d’un tiers estime ne pas être en bonne santé et plus de la moitié rapporte travailler plus de 50 heures par semaine mais également le week-end. Un surinvestissement qui empiète sur leur vie personnelle et les empêche d’être suffisamment disponible pour leur entourage.

Plus préoccupant, cette surcharge de travail provoque un stress important chez 6 artisans sur dix. Presque autant se disent fatigués, et près de trois-quarts rapportent souffrir de troubles du sommeil. Des conditions de travail et de vie difficiles qui favorisent l’épuisement professionnel : environ 40 % déclarent avoir été ou sont peut-être actuellement victimes de burn-out, et 8 % ont souffert de dépression en 2016.