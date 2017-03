Un cancer au pronostic sombre

En France, chaque année, le cancer bronchique touche 45 000 personnes, (deux tiers d’hommes), et en tue plus de 30 000. Pour plus de 10 000 cas, les malades ont plus de 75 ans. Une proportion qui croit au fil des ans, selon la littérature scientifique.

Outre l’incidence qui augmente avec l’âge, le nombre de décès est aussi plus important chez les aînés. Le taux de mortalité chez les hommes de 65 est ainsi deux fois supérieur à celui des homme de 50 à 64 ans. Résultats : les taux de survie des malades âgés sont bien moindres que ceux des générations suivantes. Dix ans après le diagnostic, 5 % des 75 ans et plus sont encore en vie, contre 17 % chez les 15-44 ans. « Ce pronostic très sombre est lié à la longue latence du cancer, diagnostiqué à un stade tardif », explique l’Institut nationale du cancer.

Mais aujourd’hui, le tableau semble s’éclaircir notamment avec l’arrivée des nouvelles thérapies. « Il y a eu une révolution dans le cancer avec l’identification de mutations qui permettent l’utilisation de thérapies ciblées. Ces traitements concernent 10 à 20 % des malades. Ce n’est pas la majorité mais chez ces patients on peut voir des réponses spectaculaires et prolongées, souligne le pneumologue ».

Autre espoir : l’immunothérapie, un médicament qui stimule les défenses immunitaires pour éliminer les cellules cancéreuses. Des évolutions thérapeutiques qui profitent à tous les patients, assure le Pr Housset.