« La stratégie mise en place depuis 2012 fonctionne (...) Les résultats sont concrets : davantage de médecins s’installent dans des territoires fragiles et l’accès aux soins urgents en moins de 30 minutes est désormais une réalité pour un million de personnes supplémentaires (...) L’effort devra se poursuivre », a conclu Marisol Touraine.





Le bilan de Marisol Touraine

Depuis 2012, le gouvernement agit pour lutter contre les déserts médicaux et réduire les inégalités d’accès aux soins, notamment à travers les Pactes territoire santé 1 et 2 et la loi de modernisation de notre système de santé (loi de Santé). Ces mesures ont créé :- près de 900 maisons de santé pluri professionnelles (cinq fois plus qu’en 2012) ;- près de 1 800 contrats d’engagement de service public (CESP) signés ;- près de 800 contrats de praticien territorial de médecine générale (PTMG) signés ;- 580 médecins correspondants du SAMU permettent à 1 million de personnes de plus d’accéder à des soins urgents en moins de 30 minutes (4 fois plus qu’en 2012) ; un numerus clausus régional augmenté dans les régions à faible densité médicale.