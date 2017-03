70 000 aux Etats-Unis

Gel hydroalcoolique : un risque d’intoxication pour les enfants

Les CDC américains alertent sur les cas d’intoxication d’enfants qui consomment, parfois volontairement, du gel hydroalcoolique.

Vous l’utilisez pour nettoyer vos mains. Mais votre enfant, lui, se rince le gosier avec – et parfois, il le fait même exprès pour atteindre l’ivresse. Le gel hydroalcoolique constitue une menace pour les plus petits qui sont nombreux à l’ingérer et à risquer une intoxication, alertent les autorités sanitaires américaines.

Les CDC (centres de contrôle et de prévention des maladies) publient un nouveau rapport qui fait état de 70 669 cas d’intoxications d’enfants de moins de 12 ans par gel antibactérien, entre 2011 à 2014 aux Etats-Unis.





Pauses respiratoires, acidose...

Environ 90 % de ces cas concernent des enfants de moins de cinq ans ; la plupart ont ingéré du liquide contenant de l’alcool. Les CDC s’alarment d’un abus potentiel de ce produit chez des enfants plus âgés. Ainsi, la consommation volontaire de gel antibactérien est liée à la classe d’âge et la saison de la grippe, où les enfants l’utilisent davantage.

« La majorité des expositions volontaires sont survenues chez des enfants âgés de 6 à 12 ans, précisent les CDC. L’exposition à un produit avec de l’alcool était associée à des effets secondaires plus graves qu’avec un produit sans alcool ».

Heureusement, peu de cas graves d’intoxication sont à déplorer dans les 55 centres antipoison des Etats-Unis. Toutefois, les autorités sanitaires souhaitent alerter sur les effets indésirables potentiellement graves - pauses respiratoires, une acidose (trouble de l'équilibre acido-basique), coma.