Efforts insuffisants

L'Afise, association qui fédère les industries de la détergence, de l'entretien et des produits d'hygiène industrielle a réagi. « Notre secteur est très réglementé », déclare la déléguée générale de l'association, Valérie Lucas, dans les colonnes de Ouest-France. Elle précise que les industriels « tirent vers le haut » pour que les produits « soient de plus en plus respectueux de l'environnement et de la santé ».



Efforts louables mais pas suffisants pour 60 Millions de Consommateurs, qui souligne qu'au-delà de leur composition, l'étiquetage des produits ménagers en spray est largement insuffisant. « Je m'associe pleinement à l'appel en faveur d'une meilleure information lancé par 60 Millions de consommateurs, a commenté le Dr Isabelle Bossé, présidente du Syfal. Le Syfal déffend depuis plusieurs années l'importance de l'étiquetage pour redonner le pouvoir aux consommateurs. »

Triche sur les pictogrammes

Les consommateurs ne seraient pas suffisamment mis en garde sur les risques associés à l'utilisation de ces produits. Selon 60 Millions de consommateurs, deux tiers des marques tricheraient même, en rétrécissant la taille des pictogrammes obligatoires, afin de ne « pas effrayer les consommateurs » ! « Il est urgent de mettre en place un affichage plus clair et lisible : les substances allergènes pourraient ainsi être signalées en gras dans la liste des composants pour renforcer leur visibilité », suggère Isabelle Bossé.

Encore une fois, il convient de rappeler que le moyen le plus simple d'assainir l'air de son logement consiste à ouvrir ses fenêtres, tous les jours une dizaine de minutes. Et pour nettoyer son intérieur mieux vaut s'en remettre aux produits naturels, tels que le savon de Marseille ou le vinaigre blanc. Enfin pour faire la chasse aux acariens, le Syfal propose des solutions naturelles : se doter de housses anti-acariens labellisées, aspirer son matelas tous les mois et laver son linge de lit toutes les semaines.

