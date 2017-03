Elle pesait 500 kg

Inde : la femme la plus grosse du monde a perdu 100 kg

Grâce à un régime liquide et une opération en Inde, l'Egyptienne Eman Ahmed atteinte d'éléphantiasis a perdu 100kg. Elle parvient maintenant à s'asseoir.

L’Egyptienne Eman Ahmed Abd El Aty a été opérée avec succès, ont annoncé les médecins indiens de l’hôpital Saifee de Mumbai. Celle que l’on surnomme « la plus grosse femme du monde » aurait perdu une centaine de kilos grâce à un régime liquide et l’ablation d’une partie de son estomac. Malgré cette intervention, l’Egyptienne de 37 ans resterait la « femme la plus grosse au monde ». Son poids est désormais estimé à 400 kg.

« Jamais une personne pesant aussi lourd n’avait été opérée », rappelle le Dr Muffazal Lakdawala, chirurgien indien qui a tout fait pour pouvoir opérer Eman Ahmed Abd El Aty. La jeune femme est atteinte d’éléphantiasis depuis son plus jeune âge. Cette maladie responsable d’œdèmes importants est la cause de son obésité. Une maladie très invalidante puisqu’elle ne pouvait plus bouger depuis son 11ème anniversaire.

Grâce à l’opération, elle serait aujourd’hui capable de s’asseoir, se sont réjouit les médecins tout en précisant que plusieurs mois de réadaptation lui seront nécessaires pour se muscler. En parallèle, elle continue à être nourrie par des aliments liquides, et bénéficie de nombreux traitements pour préserver ses fonctions hépatiques et rénales qui commençaient à être endommagées, ainsi que préparer son retour en Egypte.