Dopamine et ocytocine

Faire l'amour avec son conjoint améliore les performances au travail

Les employés mariés seraient plus impliqués dans leur travail quand ils ont une vie sexuelle active, selon une étude américaine.

Une grosse journée de boulot vous attend demain ? Filez vite sous la couette avec votre conjoint. C’est en substance ce que suggère une étude publiée dans le Journal of Management. Des chercheurs de l’université de l’Oregon et de Washington (Etats-Unis) ont en effet découvert qu’une vie sexuelle épanouie booste les performances professionnelles.

Les scientifiques sont parvenus à cette conclusion étonnante en suivant 159 couples mariés pendant 2 semaines. Ces derniers ont dû remplir des brefs questionnaires deux fois par jour portant sur leur satisfaction au travail et le nombre de rapports sexuels.

Il apparaît que les couples qui font l’amour sont plus heureux le lendemain, indépendamment de la satisfaction dans leur couple et de la qualité de leur sommeil. Une joie de vivre qui se traduit au travail par un plus grand plaisir et une plus grande implication. Une bonne humeur observée aussi bien chez les femmes que chez les hommes. « Un petit rappel que le sexe a des bénéfices sociaux, émotionnels et physiologiques, et qu’il est important d’en faire une priorité », relève le Pr Keith Leavitt, responsable des travaux.