Décision du Conseil d'Etat

Affaire Marwa : la direction de l'AP-HM soutient les médecins

Après la décision du Conseil d'Etat concernant la petite Marwa, la direction de l'AP-HM soutient les personnels soignants qui font face à une "situation inédite".

La direction de l’hôpital de la Timone où est hospitalisée la petite Marwa « prend acte de la décision du Conseil d’Etat » et assure qu’elle « poursuivra les soins de l’enfant ». Dans un communiqué de presse publié ce jeudi 9 mars, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille a tenu à renouveler son soutien aux personnels soignants « qui face à cette situation inédite, à ses retentissements dans les médias et via les réseaux sociaux, ont été particulièrement affectés et éprouvés ».

Depuis novembre 2016, un bras de fer s’est engagé entre les médecins et la famille. La petite fille de 15 mois a été hospitalisée en septembre 2016 après avoir souffert d’une infection foudroyante qui l’a plongée dans le coma. Un état de conscience altéré dont elle sort en novembre. Or, quelques jours avant ce réveil inespéré, les médecins avaient décidé à l’unanimité de débrancher l'appareil respiratoire qui la maintenait en vie. L'équipe médicale était persuadée – et l'est encore aujourd’hui - que la petite fille présenterait de graves handicaps, du fait des lésions neurologiques.

Les parents farouchement opposés à l’arrêt des traitements avaient alors saisi le tribunal administratif qui avait mandaté 3 experts, deux neurologues et un neuropédiatre. Bien que ces derniers aient confirmé les lésions neurologiques et assuraient que Marwa serait atteinte d’un handicap « irréversible », ils avaient refusé de trancher « ce dilemme éthique ». Le tribunal avait alors enjoint l’équipe médicale à maintenir les soins.