Campagne de l'INCa

Cancer colo-rectal : un "contrôle de routine" pour l'éviter

VIDEO - A l'occasion de Mars bleu, l'Institut national du cancer veut sensibiliser sur la dangerosité du cancer colorectal et l'intérêt du dépistage.

Avec 43 000 nouveaux cas chaque année et 18 000 décès, le cancer du côlon est le deuxième cancer le plus meurtrier en France. « Alors qu’avec un simple contrôle de routine, on peut en guérir dans 9 cas sur 10 », assure l’Institut national du cancer (Inca) dans un spot TV diffusé à l’occasion de la campagne de dépistage Mars Bleu.

Dans une ambiance de polar tourné en noir et blanc, l’Inca a souhaité évoquer la dangerosité de ce cancer et l’impact positif du dépistage. « L’ambiance de suspens est en lien avec le caractère meurtrier et invisible du cancer colorectal », explique l’Inca. « Parce qu’il agit dans l’ombre, parce qu’il sait se faire oublier, et parce que personne ne veut entendre parler de lui », commente la voix grave de la vidéo à découvrir du 12 mars au 2 avril sur toutes les chaînes de télévision.

De fait, le cancer colorectal est une maladie qui se développe lentement et silencieusement. La tumeur, appelée polype, apparaît sur la paroi interne du côlon et du rectum. Mais il lui faut au moins 10 ans pour devenir cancéreuse.

Les lésions cancéreuses peuvent donc être dépistées très tôt, bien avant qu’elles n'aient causé trop de dégâts. C’est tout l’intérêt du test de dépistage proposé gratuitement tous les ans aux personnes de 50 à 74 ans, sans antécédents particuliers.