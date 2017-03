Un paramètre varie, toutefois : la mortalité des personnes âgées. En effet, parmi les décès attribués au virus, 91 % concernent des patients de 75 ans et plus. Cela représente 70 % de l’excès de mortalité observé.











Un vaccin peu efficace

De fait, au cours de l’épidémie, les seniors ont été submergés par la souche H3N2, très largement majoritaire. La majorité des personnes hospitalisées est ainsi âgée de plus de 65 ans. L’impact est particulièrement marqué chez les plus de 75 ans – qui représentent la moitié des admissions à l’hôpital. Par rapport à la saison de référence, 2014-2015, deux à trois fois plus de patients âgés ont été hospitalisés. L’ampleur est similaire dans les consultations en médecine ambulatoire.

Face à cette véritable vague, la vaccination n’a livré qu’une protection marginale. D’une part, la couverture est faible puisqu’elle n’atteint même pas les 50 %. D’autre part, l’efficacité du produit a été limitée chez les personnes fragiles. Elle est estimée à 26 % chez l’ensemble de la population à risque et 23 % chez les patients de 65 ans et plus.