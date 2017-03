En parallèle, un dépeuplement progressif des élevages comme celui instauré lors de la précédente épidémie de grippe aviaire en 2015-2016, sera mise en œuvre. Il interdit tout mouvement d’animaux. Ainsi, toutes les volailles restant dans les exploitations iront jusqu’au bout de la chaîne de production. Elles ne seront pas remplacées immédiatement afin de désinfecter les locaux. Selon le ministère, le retour des animaux devrait intervenir fin mai.

La souche H5N8 actuellement en circulation est hautement pathogène pour les animaux. En revanche, elle ne semble pas infecté l’homme. Ainsi, « la consommation de viande, foie gras et œufs ne présente aucun risque », rappelle le ministère.

Etats-Unis : la souche asiatique débarque

La grippe aviaire ne touche pas seulement la France. La Chine, et maintenant les Etats-Unis, font également face à des cas d’influenza aviaire. Cependant la souche retrouvée dans ces deux pays est différente. Il s’agit du virus H7N9, bien plus virulent et capable de contaminer l’homme. En Chine, une centaine de personnes seraient mortes depuis le début de l’année.

Une souche retrouvée dans un élevage du Tennessee inquiète les Etats-Unis. Les autorités américaines ont en effet annoncé que les poulets avaient été infectés par le H7N9. Mais ils précisent que le virus est génétiquement distinct de la souche asiatique. Autrement dit, ces deux virus ont le même nom, mais ne partagent pas les mêmes gènes, et en particulier ceux qui facilitent la contamination de l’homme. Le département de l’Agriculture s’est donc voulu rassurante : le risque pour l’homme est faible.