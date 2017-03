Molécules combinées

Contraception : le recul de la pilule se confirme en France

La contraception orale combinée continue son recul en France. Les femmes se tournent davantage vers les pilules de générations plus anciennes, mais aussi plus sûres.

La pilule contraceptive a du plomb dans l’aile. Depuis 2013, les ventes totales ont reculé de 5 % par an. C’est le bilan dressé par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), qui publie ce 8 mars l’évolution des ventes. Dans le cadre de son plan d’action, l’ANSM trace en effet le comportement des femmes sous contraception. La crise des pilules a, semble-t-il, un effet durable sur les prescriptions.





Les faibles doses privilégiées

Depuis 2012, les ordonnances pour une pilule de 1e ou 2e générations sont en augmentation constante. A l’inverse, les délivrances de pilules de 3e et 4e générations se sont effondrées. Elles sont passées de 48 % du marché en 2012 à 21 % en 2015.

Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, les médecins privilégient les contraceptions orales associées au risque le plus faible de thrombose veineuse ou artérielle : les pilules de 1e et 2e génération faiblement dosées, c’est-à-dire contenant 20 microgrammes d’œstrogènes. Elles représentent maintenant plus de 4 prescriptions sur 10.