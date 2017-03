Chez la souris

Cancer du sein : l'évérolimus réduit les risques d'infertilité

Les souris traitées avec l'évérolimus ont eu 2 fois plus de petits que les femelles exposées à la chimiothérapie. Les essais cliniques démarreront l'an prochain.

Une molécule déjà utilisée comme anticancéreux permettrait de préserver la fertilité des femmes traitées pour un cancer. Cette découverte qui suscite l’espoir a été publiée dans le prestigieux journal Proceedings of the National Academy of Sciences.

Menés par des chercheurs du Centre médical NYU Langone, ces travaux chez la souris montre que l'évérolimus protège les ovaires des effets toxiques d’une chimiothérapie fréquemment utilisée contre le cancer du sein.

« Le désir de construire une famille ou de l’agrandir est menacé chez les femmes traitées pour un cancer, et ces femmes ont peu de temps pour prendre les décisions concernant leur fertilité, souligne Kara Goldman, professeur au département d’obstétrique et de gynécologie. « Et alors que les options actuelles ne permettent que de préserver la fertilité des femmes, nous espérons qu’avec ce médicament nous pourrons conserver la fonction des ovaires ».