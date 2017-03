A l'hôpital Cochin

Une infirmière met fin à ses jours dans un hôpital parisien

L’Assistance Publique–Hôpitaux de Paris confirme le suicide ce mardi, à son bureau, d’une infirmière du département de l’information médicale (DIM) de l’hôpital Cochin.

L’Assistance Publique–Hôpitaux de Paris (AP-HP) fait face à une triste loi des séries. Dans un communiqué publié ce mardi, l'institution confirme le nouveau suicide d’un de ses agents, dans la matinée du 7 mars 2017.

A l’AP-HP depuis plus de 20 ans, cette infirmière de formation, âgée de 45 ans, était affectée au département de l’information médicale (DIM) de l’hôpital Cochin (14ème) depuis six ans. Elle est passée à l'acte dans son bureau. Et malgré l’intervention des secours, la victime n’a pas pu être réanimée.

Sa famille a été immédiatement prévenue. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place et accueille les personnels qui le souhaitent.

Comme à chaque fois qu'il s'agit d’un suicide sur le lieu de travail, des actions se sont enclenchées pour en analyser les causes dans le cadre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). A l’hôpital Cochin, celui-ci se réunira mercredi matin, avec l’appui de la cellule d’analyses des suicides de l’AP-HP.





Un service en difficulté

Annonçant vouloir agir « en tout transparence », l’AP-HP clame qu'elle prend « très au sérieux ce nouvel événement tragique » qui intervient à peine un mois après le suicide d'un jeune infirmier à l'Hôpital Européen Georges-Pompidou (HEGP). Elle écrit même que ce décès « renforce sa détermination dans la prévention et la détection des risques psycho sociaux et l’amélioration des conditions de travail ».

Une réaffirmation qui s'impose car ce drame survient justement dans un service au sein duquel des difficultés fonctionnelles et relationnelles avaient été identifiées. « Cela avait conduit à une enquête administrative menée par la DRH, à l’initiative de la direction du groupe hospitalier Paris Centre (dont dépend l’Hôpital Cochin) et à une expertise du CHSCT », précise l'AP-HP.