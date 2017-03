#Soigne et tais-toi

Manifestations : les infirmières se mobilisent dans toute la France

Dans la continuité des précédentes mobilisations, les infirmières manifestent le 7 mars dans toute la France. Leur mot d'ordre : la fin du "Soigne et tais-toi".

Les infirmières devront s'armer de courage demain pour battre le pavé. Malgré la pluie annoncée sur une bonne partie de la France, ces professionnelles de santé vont mener mardi leur troisième mobilisation nationale.

A l'appel de 16 associations et syndicats professionnels (1), l'ensemble de la profession (étudiants en soins infirmiers, infirmiers, infirmiers spécialisés et les infirmiers cadres de santé) est appelée à se mobiliser en nombre le 7 mars 2017 à Paris comme dans toutes les grandes villes. Les représentants du mouvement unitaire veulent maintenant interpeller les futurs candidats à la Présidentielle de 2017.





Des promesses non tenues

Pour eux, ni la forte mobilisation du 8 novembre, ni les promesses d'avancées annoncées à l'issue du mouvement du 24 janvier, n'y ont fait. Le ministère de la Santé n'accorde, d'après ces infirmières, « rien ou presque à la profession ».

Ces dernières rappellent pourtant que la locataire de l'avenue Duquesne, Marisol Touraine et la direction générale de l'Offre de Soins (DGOS) s'étaient engagés et avaient confirmé que des annonces fortes seraient faites par les plus hautes autorités de l'Etat lors d'un point d'étapes de la Grande Conférence de Santé.





La question des rémunérations

Le mal-être sur les conditions de travail dans la profession persiste donc. Ces infirmières écrivent même que « jamais elles n'avaient connu une telle souffrance au travail : suicides, dépressions, épuisement professionnel, stress ».

Enfin, elles estiment que les salaires des infirmiers et des infirmiers spécialisés ne sont pas en cohérence avec leur niveau de responsabilités et leur niveau d'études. Là encore, le ministère fait « la sourde oreille ! », concluent-elles.







(1) AEEIBO, ANFIIDE, ANPDE, CEEIADE, Convergence infirmière, CNI, FNI, SNIA, SNICS-FSU, SNIES-UNSA, SNIIL, SNPI CFE-CGC, SNIPUERLIB, UNAIBODE, UNEF, UNIDEL