Vent de piraterie

Un concours qui entretient une relation étroite avec le mouvement « Do it yourself biology » (« biologie fait maison ») initié par des chercheurs, étudiants et amateurs de biologie en 2008, là aussi à Boston. En France, Thomas Landrain, docteur en biologie de synthèse et lauréat du concours iGEM en 2007, est la figure de ce mouvement prônant l’open-science. Persuadé qu’il est possible « de faire de la science hors les murs », il fonde avec des passionnés La Paillasse en 2011, le premier laboratoire communautaire de France.

D’abord installé dans un squat à Vitry-sur-Seine, ils équipent ce hacklab avec des engins dont les laboratoires se débarrassent. « Nous avons fait avec les moyens du bord mais nous avons réussi à constituer un laboratoire de biotechnologies entièrement fonctionnel, voire encore mieux équipé que mon labo de thèse », explique le trentenaire. Un succès qui démontre qu’il est possible de se libérer du carcan académique avec pas grand chose en poche. Mais il montre également la facilité avec laquelle il est possible de bricoler le vivant dans une structure non contrôlée.

Conscients des risques que soulève le biohacking, le mouvement DIY Biology a donc très vite édicté un code éthique qui s’articule autour de 10 principes : transparence, sécurité, open access, objectifs pacifiques, éducation, modestie, communauté, responsabilité, respect et obligation de rendre des comptes. Le mouvement a également créé un forum où il est possible de questionner des experts de la biosécurité. « Il fallait s’assurer que les travaux des amateurs n’aillent jamais vers la création d’armes ou objets de violence », explique Thomas Landrain qui a participé à la rédaction de ce code.



Une science barricadée

Néanmoins, le biohacker se veut rassurant. « La probabilité pour qu’un projet déviant existe est extrêmement faible car cela reste très compliqué de travailler avec des pathogènes ou des gènes codant pour des toxines. Ces manipulations ne sont pas à la portée de tout le monde, et certainement pas de laboratoires amateurs ou ouverts comme la Paillasse », assure-t-il.

Il relève par ailleurs que ces structures ne permettent pas de manipuler des virus ou bactéries hautement pathogènes en toute sécurité. « Les manipulateurs se mettraient eux-mêmes en danger », rappelle le biologiste. De fait, en l’absence d’antidote, les manipulateurs pourraient subir un retour de flammes fatal.

Un avis partagé par François Képes qui rappelle qu’il existe de nombreux garde-fous. « Les compagnies chargées de la synthèse d’ADN ont un double criblage. Elles vérifient l’identité du client et la nature du fragment d’ADN commandé. Si cette séquence est pathogène ou le client douteux, elles refusent de la fabriquer », explique-t-il. Et de poursuivre : « même si ce contrôle pouvait être passé, l’étape de test est infranchissable pour un individu ou un petit groupe. Il faut le soutien d’un Etat entier pour pouvoir tester la nocivité du microorganisme créé. »

Aux Etats-Unis, le FBI adhère à cette thèse. « Ils ont décidé de traiter cette question de manière ouverte en venant faire des exposés au concours iGEM et rencontrer la communauté du DIY Biology. Leur discours est clair : “il n’existe pas de danger immédiat mais il peut y avoir une brebis galeuse, donc surveillez votre voisin“ », indique le biologiste français. « Même si les chercheurs sont bien intentionnés, il faut qu’ils aient conscience que leurs travaux peuvent être détournés à des fins malveillantes », abonde Michel Morange.

Monter un projet bioterroriste apparaît donc très difficile pour une personne seule. Les expériences de Jérémy ne devraient donc pas sortir de sa chambre de sitôt. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Et c’est bien pour cela que les services de la défense se préparent et envisagent tous les scénarios.