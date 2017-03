Questionnaire en ligne

Grippe : 67 % des médecins favorables à la vaccination obligatoire

Dans un questionnaire, près de 75 % des médecins affirment être vaccinés contre la grippe cet hiver. C'est le meilleur score des professionnels de santé.

Près de la moitié des professionnels de santé (46 %) ont été vaccinés contre la grippe cet hiver, soit nettement plus que les résultats des études précédentes, selon les résultats d'un questionnaire publiés ce mardi (1). Les médecins ont été les plus nombreux à se faire vacciner avec un taux avoisinant les 75 % devant les pharmaciens (59 %), les infirmiers (39 %) et les kinésithérapeutes (23 %).

Un taux élevé inhabituel

« Les résultats sont dans la fourchette haute mais on retrouve le même différentiel que dans les précédentes études entre les médecins et les infirmiers ou kinésithérapeutes », a expliqué à l'Agence France Presse (AFP) le Dr François Sarkozy, président du cabinet de conseil FSNB Health & Care, qui a coordonné l'enquête. Mais ces résultats sont toutefois surprenants.

Des études précédentes (2), réalisées en 2009, montrent que le taux de vaccination n'atteignait que 26 % pour les professionnels de santé. Et selon Martin Hirsch, directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), ces taux sont bien plus faibles : un quart des médecins et 10 % des paramédicaux ont été vaccinés contre la grippe, d'après lui.

La question de la vaccination obligatoire des professionnels de santé contre la grippe a été relancée en janvier dernier après un incident grave à l’EHPAD Korian-Berthelot de Lyon (Rhône), où 72 infections ont diagnostiquées dont 13 mortelles. Comment souvent dans ces affaires, la faible couverture vaccinale des soignants était en cause.





La vaccination obligatoire ne séduit pas

Dans cette nouvelle enquête, 43 % des professionnels de santé se sont, par ailleurs, déclarés nettement favorables à la vaccination obligatoire, avec à nouveau des différences marquées entre les professions. Les plus favorables sont les pharmaciens (75 %), suivis par les médecins (67 %), les infirmiers (35%) et les kinésithérapeutes (seulement 20 %).

Enfin en ce qui concerne l'hiver prochain, 53 % se déclarent prêts à se faire vacciner, un chiffre en hausse de 6,8 points par rapport à cette saison.

(1) Grâce à la coopération des ordres professionnels nationaux (Ordre des médecins, des pharmaciens...) et de plusieurs fédérations, 3.000 professionnels de santé (dont près de 2.000 infirmiers et infirmières, 436 médecins, 305 pharmaciens et 220 kinésithérapeutes) ont répondu en l'espace de 15 jours à un questionnaire anonyme sur la plateforme électronique www.vaccinationgrippeprofessionnelsdesante.fr.

(2) Etude Vaxisoin réalisée auprès de 452 professionnels de santé) et 39,6% (étude Studyvax réalisée auprès de 500 étudiants en santé).