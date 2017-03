Septicémie

Punaises de lit : décès d’une femme aux Etats-Unis

Une femme est morte après avoir été piquée à de multiples reprises par des punaises de lit. Il s’agit du premier décès lié à ce nuisible.

Ca y est : les punaises de lit ont fait leur premier mort. Aux Etats-Unis, une femme de 96 ans a perdu la vie après avoir été piquée maintes fois par ces nuisibles. Les faits sont relatés par le quotidien The York Dispatch. Selon la presse américaine, la nonagénaire était hébergée par une aide à domicile à la retraite, qui était censée prendre soin d’elle.

Or, la fille de la victime s’est un jour rendu dans l’appartement et y a découvert sa mère, la peau couverte de piqûres et de plaies. Plus de la moitié de la surface de son corps en était recouverte, peut-on lire. A l’hôpital, les médecins ont constaté qu’elle avait développé une importante infection cutanée.





"Négligence"

Au printemps dernier, la victime est décédée d’une septicémie. L’enquête a permis d’identifier une invasion de punaises de lit dans le domicile de la victime, à l’origine du décès. Selon un désinsectiseur, appelé pour traiter la maison, les punaises de lit étaient présentes depuis au moins six mois. La femme qui devait s’occuper de la victime a été inculpée pour « homicide involontaire » et « négligence ».

C’est la première fois qu’une personne succombe dans ces circonstances. Toutefois, il est fort probable que le décès soit lié à l’infection des plaies, accélérée par des conditions hygiéniques délétères. Jamais, à ce jour en tout cas, il n’a été démontré que les punaises de lit pouvaient transmettre des bactéries ou des virus.





Elles arrivent en France...

On peut d’ailleurs s’en réjouir, car la punaise de lit qui sévit en Amérique du Nord prend doucement ses quartiers en France. Après Nantes, c’est au tour de la ville de Stains (Seine Saint-Denis) d’en faire les frais. Près de 200 foyers seraient infestés.

Le décès de la nonagénaire américaine rappelle l’importance de bien nettoyer ses ongles afin de ne pas infecter les plaies lorsqu’on les gratte, notamment la nuit.