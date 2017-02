Râpé de poulet

Listeria : Auchan et Carrefour rappellent du poulet contaminé

Un lot de "râpé de poulet" vendu sous les marques Auchan et Carrefour fait l’objet d’un rappel de produit. Le produit est contaminé par la Listeria monocytogenes.

Alerte sur le râpé de poulet de marque distributeur. Auchan et Carrefour ont rappelé un lot de cette spécialité à base de viande. Le fabricant, La Lampaulaise des salaisons, a signalé la présence de Listeria monocytogenes dans le produit fini. Cette bactérie est à l’origine de 350 toxi-infections alimentaires chaque année en France.

Les consommateurs qui ont acheté les lots en question sont invités à détruire les produits sans les consommer, ou à les rapporter en magasin pour se faire rembourser. Les sachets, de 150 grammes, portent le numéro 1707411 et arrivent à expiration le 18 mars 2017.





Une bactérie omniprésente

Les principaux symptômes d’une listériose sont une fièvre accompagnée ou non de maux de tête. Les distributeurs rappellent que l’incubation peut durer jusqu’à 8 semaines. Tout signe inquiétant doit mener à une consultation médicale, particulièrement pour les personnes âgées, immunodéprimées ou enceintes. Un traitement antibiotique permet de se débarrasser de la Listeria. Le fabricant peut aussi être contacté au 06 81 47 60 73.

La bactérie en cause est présente dans l’eau, le sol et les végétaux. On la trouve, par ailleurs, chez 6 à 30 % des animaux d’élevage. Il n’est donc pas surprenant de la retrouver dans divers produits alimentaires. D’autant qu’elle est capable de se multiplier à 4 °C, la température moyenne d’un réfrigérateur. « En France, les aliments les plus fréquemment contaminés par Listeria monocytogenes sont les charcuteries cuites (langue, tête, rillettes), les produits de saurisserie, les graines germées réfrigérées, et les produits au lait frais (fromages à pâte molle et au lait cru) », précise l'Institut Pasteur sur son site.





Quelques règles de prudence

La plupart du temps, une listériose ne provoque pas de symptômes graves. Mais l’infection est susceptible d’évoluer en septicémie (infection du sang), méningite, en abcès cérébraux ou en infections locales. 20 à 30 % des cas sont mortels, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses).







Source : Santé Publique France

Afin de réduire les risques de toxi-infection, l’Anses a émis plusieurs recommandations à destination du grand public. Les restes ne doivent pas être conservés au-delà de trois jours et doivent être réchauffés au préalable. Pour les produits frais, la règle est différente : il est nécessaire de laver les fruits et légumes avant consommation. Tout aliment manipulé avant cuisson nécessite plusieurs mesures de prudence : lavage des mains, nettoyage des surfaces et ustensiles en contact avec celui-ci.

L’Agence de sécurité sanitaire recommande aussi un entretien régulier du réfrigérateur, avec l’usage d’eau javellisée. La température à l’intérieur de l’appareil ne doit pas, dans l’idéal, dépasser les 4 °C.