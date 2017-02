Salon de l'Agriculture

Agriculteurs : 4000 chutes par an en France

Les chutes représentent 13 % des accidents du travail chez les exploitants et salariés agricoles, selon la MSA .

C’est l’un des dangers qui guette les agriculteurs : la chute. Chaque année, elle représente 4000 accidents du travail dans le monde agricole, selon la MSA (Mutualité sociale agricole). Pour tenter d’endiguer ce phénomène au sein de cette population, la Sécurité sociale des professionnels agricoles a décidé de mener des actions de prévention.

En marge du Salon de l’Agriculture, la ville de Villepinte (Seine-Saint-Denis) accueille le salon des fournisseurs de l'agriculture, le SIMA. A cette occasion, la MSA rappelle dans un communiqué que les chutes représentent 13 % de l’ensemble des accidents enregistrés chez les exploitants (plus de 2800 entre 2004 et 2012) pour un coût total de 9,9 millions d'euros. Chez les salariés agricoles, elles constituent près de 10 % des accidents du travail (3970 entre 2004 et 2012) et coûtent 35 millions d'euros.





Descente de tracteur

Le nombre d'accidents du travail avec arrêt et leur coût ont diminué, souligne toutefois la MSA. Pour autant, les chutes de hauteur restent la troisième cause de mortalité consécutive à des accidents dans le secteur agricole.

Un quart de ces accidents surviennent lorsque les salariés et les exploitants montent ou descendent d’un véhicule agricole, explique la MSA. La plus forte mortalité liée aux positions hautes est observée lors d’intervention sur les toitures des bâtiments, et sur des plateformes.

C’est donc sur ces leviers que compte agir la MSA. « Pour réduire le risque, il faut commencer par réfléchir à son organisation : y a-t-il un moyen d'intervenir en restant au sol ? Par exemple, avec l'utilisation d'outils sur perche ? ».

La mutuelle agricole préconise aussi, avant de descendre du tracteur, de « systématiquement utiliser des chaussures de travail adaptées, descendre face au tracteur, sans sauter, véhicule à l'arrêt, frein à main serré ». En effet, les accidents de tracteur par chute à la montée ou à la descente représentent 40 % des accidents de tracteur, que ce soit pour les salariés ou les exploitants, précise encore la MSA.