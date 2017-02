Hypnothérapeutes...

PagesJaunes : les médecines alternatives cartonnent

Avec 12 millions de recherches par an sur les médecines alternatives, les Français sont de plus en plus accros au bien-être, d'après le 3ème Baromètre PagesJaunes Santé.

Le 3e Baromètre Santé PagesJaunes, présenté ce jeudi, vise à décrypter les usages et les tendances des internautes en matière de recherches de professionnels en France métropolitaine. 289 millions recherches ont été effectuées en 2015 (fixe, mobile et tablette) contre 245 millions en 2014. Un véritable boom ! Première conclusion, 36 % des recherches de santé se font sur mobile (soit 104 millions de recherches).





Le boom des des hypnothérapeutes

Deuxième constat, avec plus de 12 millions de recherches par an sur les médecines alternatives, les Français sont de plus en plus accros au bien-être. Cette croissance de 155 % (comparé à 2013) se caractérise par un boom des recherches d'hypnothérapeutes (+80 %). Deux spécialités font aussi leur entrée dans le classement : l'étiopathie et la kinésiologie.

Mais dans le top 5 des professionnels de santé les plus recherchés, les médecins généralistes restent sur la première marche du podium avec 39 millions de requêtes (+ 14 % par rapport à 2014). Les dentistes arrivent en deuxième position, suivis par les kinésithérapeutes et les opthtalmologues. Enfin, les dermatologues ferment la marche détrônant les radiologues qui étaient 5e lors du dernier baromètre.





La carte des déserts et oasis médicaux

Tous les départements ne sont pas à égalité devant l’accès aux soins. Ce baromètre révèle en effet de véritables déserts ou oasis médicaux. Il semble notamment plus facile de décrocher un rendez-vous pour un tour de rein ou une rage de dent quand on réside dans le sud de la France.

En revanche, c’est Paris et toute l’Ile-de-France qui souffrent d’une pénurie de médecins généralistes avec 1 066 recherches pour 1 praticien quand la moyenne nationale française atteint les 724. Difficile également de trouver un kinésithérapeute en Ile-de-France : la Seine-Saint-Denis est d’ailleurs à la peine avec 571 recherches pour 1 praticien quand la moyenne nationale française atteint les 321 recherches.





3 pics de recherches identifiés

On constate, par ailleurs, un écart du simple au triple entre la Somme (1 068 recherches pour 1 praticien) ou le Loiret (1 028 recherches pour 1 praticien) concernant les dentistes. Dans ce dernier département, il faudra être très patient pour obtenir un détartrage, alors que les Alpes-Maritimes proposent l’offre la plus développée avec 337 recherches par dentiste. Les ophtalmologues sont, quant à eux, peu disponibles dans le Territoire de Belfort et dans le Tarn et Garonne.

Enfin, les PagesJaunes révèlent le classement des pics de recherche. Janvier avec son lot de rhumes, de grippes ou de gastros, incite les Français à se rendre chez leur médecin généraliste… Avec 24,9 millions de requêtes, c’est le premier pic de recherches observé dans l’année. C’est ensuite 6 mois plus tard, à la veille de l’été, et plus particulièrement en juin, que les recherches massives reprennent (25,2 millions de requêtes). Celles sur les vaccination contribuent largement à ce pic.