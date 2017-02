Comprendre les pertes de mémoire dues à Alzheimer

Le but, pour les chercheurs, est maintenant de déterminer, avec des rats modèles de la maladie d’Alzheimer, si ces schémas et ces réactions d’anticipation sont perturbés. Les résultats permettraient alors de mieux comprendre les schémas de perte de mémoire liées à la maladie. « Certains indices montrent que ces animaux ont une mémoire, mais qu’ils ont des difficultés à y accéder, poursuit le Dr Ji. Nous espérons déterminer si un schéma spécifique persiste. Si ce n’est pas le cas, nous étudierons la possibilité que les circuits cérébraux endommagés empêche la mémoire de fonctionner, et nous chercherons des moyens de permettre à l’animal de se souvenir de ces schémas spécifiques, et donc, réactiver leur mémoire. »