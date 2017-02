Doxycycline

Parkinson : les vertus insoupçonnées d'un antibiotique

Des chercheurs de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière ont identifié la doxyxycline, un antibiotique bien connu, comme potentiel remède contre la maladie de Parkinson.

L’incidence de la maladie de Parkinson est en constante augmentation. En 30 ans, le nombre de cas diagnostiqués est passé de 40 à 56 pour 100 000, soit une augmentation de 40 %. Et les traitements récemment développés, s’ils permettent de traiter certains symptômes et de ralentir l’avancée de la maladie, ne permettent pas de la soigner.

Mais on va parfois chercher bien loin ce que l’on a à portée de la main. Des chercheurs de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (Paris) ont publié des résultats surprenants dans la revue Scientific Reports. Les test effectués in vitro avec un simple antibiotique, la doxycycline, pourtant développé il y a plus de 50 ans, suscitent l’espoir. Utilisée à faibles doses, elle serait capable de réduire la toxicité d’une protéine, l’α-synucléine, qui s’accumule dans le cerveau des patients atteints de de la maladie de Parkinson.





Une histoire de dosage

Un dosage normal de 200 à 400 mg par jour procure un effet antibiotique, alors qu’à dose dix fois plus faible (20-40 mg), il disparaît au profit d’un effet anti-inflammatoire, intéressant pour protéger les neurones. Pourquoi ne pas utiliser directement des anti-inflammatoire classiques ? Parce qu’ils n’agissent pas sur les neurones concernés, expliquent les chercheurs.

En plus, la doxycyline pourrait aussi agir directement sur l’α-synucléine, produite dans la maladie de Parkinson, en modifiant sa composition, et en limitant à la fois son agrégation sur les neurones, et sa toxicité.