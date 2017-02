Microbiote intestinal

Asthme : une levure augmente les risques chez l’enfant

Les micro-organismes présents dans l’intestin jouent un rôle dans le risque d’asthme chez l’enfant. Une levure qui l’augmente sensiblement a été identifiée.

L’asthme n’est pas uniquement génétique, comme on a pu le penser. De nombreux indices pointent l’impact de micro-organismes, notamment de bactéries pulmonaires mais aussi intestinales, dans son développement chez l’enfant.

Des chercheurs de l’université de Colombie Britannique (États-Unis) ont présenté les résultats d’une nouvelle recherche à ce sujet, au congrès annuel de Association américaine pour l’avancement de la science (AAAS), éditrice de la revue Science. En prélevant les selles et en étudiant le microbiote intestinal d’une centaine d’enfants en Équateur, ils ont remarqué que la présence d’une levure, Pichia, était fortement liée à une hausse sensible du risque d’asthme.





Présence d’une levure, absence de bactéries

C’est, cette fois-ci, la présence d’un micro-organisme qui est pointée du doigt pour cette augmentation. En septembre dernier, c’est, à l’inverse, l’absence de variété microbienne chez des enfants âgés d’un mois qui avait été reliée à un risque important de développer de l’asthme avant 4 ans. Ce déficit s’accompagnait d’une quantité anormalement abondante de certains champignons.

« L’influence du profil microbiotique est mieux connue, depuis quelques années, explique le Dr Philippe Godeberge, gastroentérologue à Paris et auteur de Qu'est-ce que tu as dans le ventre ? (Ed. Hachette). Les modifications dans ce profil impactent le système immunitaire, et déterminent en partie le développement d’allergies, ou de l’asthme. Certaines bactéries sont sous-représentées chez les personnes allergiques. »

Ce serait par contact avec la paroi des intestins que ces micro-organismes agiraient, en produisant - ou ne produisant pas - certaines molécules, ajoute le médecin.