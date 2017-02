615 cas

Dengue : 2 décès en Nouvelle-Calédonie

Confrontée à une épidémie de dengue, la Nouvelle Calédonie a enregistré deux morts et 615 cas depuis le mois de janvier.

Les craintes se confirment en Nouvelle-Calédonie. L'archipel est frappé par une nouvelle épidémie de dengue qui s’est déclarée début janvier 2017. La maladie a fait deux morts, ont annoncé les autorités. Le premier décès est survenu le 10 février et le second, six jours plus tard. Dans les deux cas, il s'agissait de jeunes femmes sans antécédents médicaux. Elles n'avaient pas voyagé au cours des trois semaines précédentes et ont succombé en quelques jours au virus.

En tout, 615 cas de dengue ont été déclarés depuis le 1er janvier en Nouvelle-Calédonie dont 344 à Nouméa, où presque tous les quartiers sont touchés. La capitale est confrontée à la résistance croissante des moustiques aux insecticides chimiques.





« La dengue tue en silence »

« La deltaméthrine ne tue qu'un moustique adulte sur deux. Dès le feu vert de la Dass, qui est imminent, nous allons faire des épandages de larvicide biologique », fait savoir la mairie, citée par l’AFP. La municipalité a décidé de faire passer de 10 à 20 le nombre d'agents sur le terrain qui font de la prévention et détruisent les gîtes larvaires au domicile des personnes malades.

Parallèlement, dix millions de CFP (83 000 euros) ont été investis dans une campagne médiatique qui scande le slogan suivant : « la dengue tue en silence ». Il s’agit en fait d’une allusion au moustique Aedes aegypti, ce vecteur de la dengue qui n'émet pas de son.





"Urgence absolue"

En collaboration avec l'université Monash de Melbourne en Australie, la ville de Nouméa s'est engagée dans un programme innovant d'éradication des moustiques, reposant sur l'introduction d'une bactérie, la « wolbachia ». L’objectif est de lâcher des moustiques porteurs de la bactérie qui les rend incapables de transmettre la maladie. La méthode devrait produire ses résultats d’ici 2019, espèrent les autorités.

Dans l'immédiat, les autorités de Nouvelle-Calédonie insistent sur l'urgence de la crise de 2017 : « Nous sommes dans une situation d'urgence sanitaire absolue. On craint une épidémie majeure car trois sérotypes (variété, NDLR) de dengue sur quatre circulent », conclut la mairie.