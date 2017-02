Ministère de la Santé

Fin de vie : les Français invités à rédiger leurs directives anticipées

Les Français sont mal informés sur les droits ouverts par la nouvelle loi sur la fin de vie. Le ministère de la Santé lance une campagne d'information.

« La fin de vie, personne n’aime en parler ». Et c’est tout le problème qui entoure la loi sur la fin de vie, modifiée le 2 février 2016 par la loi Claeys-Leonetti. Parce que personne n’aime en parler, peu nombreux sont ceux qui en connaissent les modalités. Le ministère de la Santé lance donc ce lundi une campagne nationale d’information notamment dans la presse écrite, sur internet et les réseaux sociaux, et à la télévision via un spot de 25 secondes. Un site internet est aussi ouvert : parlons-fin-de-vie.fr. L’objectif : en plus d’informer, inciter les Français à faire connaître leurs choix.

C’est le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie qui prend en charge cette campagne. Deux mois après les médecins, c’est donc au tour du grand public d’être ciblé. « La fin de vie est un enjeu majeur de notre société. La loi du 2 février 2016 constitue une avancée majeure en faveur de l’autonomie des personnes malades et en fin de vie, a déclaré Marisol Touraine. J’ai voulu agir résolument pour renforcer l’information des Français et leur permettre de s’emparer de leurs nouveaux droits. Cette campagne est une étape importante : engageons le dialogue avec nos proches, avec les professionnels de santé, pour que chaque Français connaisse ses droits et soit en mesure de décider pour sa fin de vie ».