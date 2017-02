Premier accident

Chicha électrique : une explosion fait quatre blessés à Antibes

Quatre personnes ont été victimes d’une explosion de chicha électrique, le premier observé sur ce type de produit.

Décidément, la chicha n’est pas très recommandable… Qu’il s’agisse de sa forme traditionnelle, avec une combustion au charbon lourdement toxique, ou de sa déclinaison électrique, le narguilé cause bien des soucis.

Les derniers à en avoir fait l’expérience sont quatre jeunes Antibois, réunis mardi soir autour d’une chicha électrique pour un moment convivial, de courte durée. En effet, vers les coups de 22 heures, une violente déflagration s’est produite, blessant légèrement les quatre jeunes hommes, selon le journal Nice-Matin.

Les victimes ont été transportées à l’hôpital. Heureusement, les atteintes semblent superficielles. L’explosion a en revanche endommagé le volet roulant de la cuisine où elles se trouvaient, précise le journal. Cet accident serait lié au chargeur du narguilé électrique, qui aurait explosé pour des raisons inconnues.



C’est la première fois qu’un tel accident se produit sur une chicha électrique, mais les explosions de batterie de e-cigarette font sporadiquement les titres des journaux. Cet incident rappelle la nécessité de garantir un contrôle qualité très strict sur ces produits, de créer des normes de fabrication permettant d’éviter ce type d’incidents, rares mais potentiellement dangereux.





Haute toxicité

On peut malgré tout applaudir la décision de ces quatre jeunes hommes, qui ont préféré une chicha-vapoteuse à un narguilé traditionnel. En effet, les données ne cessent de démontrer l’extrême toxicité de ce produit du tabac.

Ainsi, on estime qu’un consommateur inhale 125 fois plus de fumée au cours d’une session chicha que lorsqu’il fume une cigarette, mais aussi 25 fois plus de goudron et dix fois plus de monoxyde de carbone. Mieux vaut donc la version électrique, mais à condition de pouvoir garantir la sécurité de la marchandise…