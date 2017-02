Les infirmières pour les hommes

Saint-Valentin : les chirurgiens en tête des fantasmes

D'après un sondage, les chirurgiens arrivent en première place des professionnels de santé les plus attirants. Pour les hommes, ce sont, sans surprise, les infirmières qu’ils préfèrent.

Les acteurs George Clooney (Urgences), Patrick Dempsey (Grey's Anatomy), ou encore Hugh Laurie (Dr House) ont tous un point commun. Celui d'avoir interprété à un moment de leur carrière le rôle d'un médecin au sex-appeal ravageur. Mais la France n'est pas en reste. Elle a aussi à ses icônes médicales. Michel Cymes caracole depuis plusieurs années en tête du palmarès des célébrités préférées des Français.

A l’occasion de la Saint-Valentin, le site de rendez-vous médicaux en ligne MonDocteur.fr a voulu mesurer cette tendance. Il a interrogé pour cela plus de 4 200 Français afin d’en savoir davantage sur leur amour inconditionnel pour le corps médical. Un sondage (1) publié lundi qui confirme que les femmes et les hommes ne sont pas insensibles à certains charmes des professionnels de santé.





Les femmes plus attirées par les médecins

Mais une fois n’est pas coutume, les femmes et les hommes ont des avis bien contrastés en la matière. Ainsi, 51 % d'entre elles trouvent en général les professionnels médicaux attirants alors que 52 % des hommes pensent totalement l’inverse !

Parmi les critères qui font craquer, c’est le métier de médecin en lui-même qui est plébiscité par 43 % des femmes tandis qu’une grande majorité des hommes (64 %) sont surtout sensibles à la blouse blanche des infirmières.



Contacté par Pourquoidocteur, le Dr Jean-Michel Huet, psychanalyste et sexologue, estime que résultats ne sont pas surprenants : « Dès le serment d'Hippocrate, on avait repéré des risques de séduction entre patients et médecins. Vous vous souvenez que dedans le médecin ne doit chercher à séduire ni les femmes de la maison, ni les jeunes garçons, ni les esclaves. Déjà à l'époque, cela montrait bien qu'il y avait un risque », rappelle-t-il.

Dr Jean-Michel Huet, psychanalyste et sexologue : « Il y a aussi ce que Freud appelait l'amour de transfert. C'est une attirance qui se crée de façon assez...»







Des généralistes au sex-appeal en berne

Et dans ce classement du professionnel de santé le plus craquant, des majorités se dégagent clairement. Pour les femmes, les chirurgiens arrivent largement en tête avec 34 % des interrogées qui les désignent comme les plus sexy.

Pour le Dr Huet, c'est l'inaccessibilité de ces professionnels souvent distants qui laissent la part belle aux fantasmes de ces dames. Les champions du bistouri sont cependant suivis de près par les kinésithérapeutes avec 32 %. Le trio de tête est complété par les dentistes (11 %). Les généralistes payent eux la rançon de leur succès puisque leur étiquette de médecin de famille leur fait visiblement perdre le sex-appeal.





Dr Jean-Michel Huet : « On peut fantasmer d'autant plus sur les chirurgiens qu'en pleine salle d'opération on a pas le temps de faire la causette et encore moins de...»

Pour les hommes, ce sont, sans surprise, les infirmières qu’ils préfèrent à plus de 36 %. « C'est un fantasme très passif, on a souvent envie de séduire celle qui s'occupe de vous », conclut Michel Huet. Ces dernières sont en effet bien loin devant les chirurgiens (14%) et les dentistes (13%) également appréciés des patients de la gent masculine.





(1) Méthodologie : analyse effectuée à partir d’un sondage effectué en ligne sur Facebook à destination de plus de 4.229 personnes réparties sur l’ensemble du territoire français, entre le 30 janvier au 7 février 2017. Profils : 52% de femmes et 48% d’hommes.