Sextoys

Sexualité : les Français raffolent des bonnes vibrations

L'usage des sextoys n'est plus un tabou. Près de la moitié des Français se sont déjà amusés avec ces jouets érotiques au moins une fois dans leur vie.

Les sextoys s’invitent dans la vie sexuelle des Français. En l’espace de dix ans, les ventes des vibromasseurs, plugs anaux ou boules de Geisha ont explosé, notamment grâce à internet. Aujourd’hui, près d’une Française sur deux, et autant d’hommes, confient en avoir déjà utilisé une fois au cours de leur vie, contre à peine 10 % dix ans auparavant. A en croire un sondage Ifop commandé par Dorcelstore.com à l’occasion de la Saint Valentin, l’usage de ces instruments de plaisir n’est plus un tabou.

Et il ne s’agit pas seulement d’une histoire d’un soir. Près d’un quart des Français se seraient amusés avec ces accessoires au cours de l’année précédente. Des expériences qui se font surtout à deux. La masturbation en solitaire serait en effet une idée reçue. Parmi les personnes interrogées, 45 % l’ont déjà utilisé au moins une fois avec leur partenaire. Il apparaît toutefois que les femmes sont plus enclines à l’utiliser seule : 40 % s’y sont risquées contre 19 % des hommes. Chez ces derniers, ce sont surtout les hommes bisexuels qui s’aventurent à utiliser ces jouets érotiques (54 % contre 13 % des hétérosexuels).



Un plaisir à deux

On suppose souvent que manier le godemiché est plutôt une affaire de femmes - soit pour se faire plaisir, soit pour émoustiller son partenaire. De fait, trois-quarts des femmes en couple actuellement se disent prêtes à utiliser un sextoy, ou en essayer un nouveau, pour pimenter leurs ébats ou leurs jeux sexuels si leur partenaire le leur offrait. Mais les hommes sont plus de 80 % à répondre positivement à la suggestion.

Une appétence qui peut paraître surprenante alors même que les sextoys n’aident pas forcément les femmes à atteindre l’orgasme. Un peu moins d’une sur quatre y parvient plus facilement avec un accessoire. Malgré tout, ils contribuent au bien-être sexuel et renforcent le côté ludique et érotique des rapports.

De quoi donner des idées aux amoureux la veille de la Saint-Valentin. D’ailleurs, au vu de ce sondage, optez plutôt pour les jouets vibrants. Les Françaises semblent effet bien plus attirées par les sextoys vibrants que les godemichets réalistes, ou les boules de Geisha classiques. De même, les sextoys connectés contrôlables à distance semblent un peu refroidir les Français par leur niveau de sophistication.