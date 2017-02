Pesticides, hygiène, logement...

Saint-Valentin : 4 conseils pour réussir sa journée

Les faux-pas peuvent être nombreux lors de la Saint-Valentin. Pourquoidocteur vous aide à les éviter, de l'achat du bouquets de fleurs au choix de l'appartement.

Chérubins, bouquets de fleurs et chocolats. En cette saison des amours, difficile d’échapper aux offres de la Saint-Valentin. A l’heure où les amoureux se préparent à célébrer leur couple, Pourquoidocteur vous livre quelques conseils pour ne pas rater cette soirée. De la composition florale à l’appartement.





Des roses parfumées aux pesticides

Si les roses sont bel et bien synonymes de romantisme, vous devrez peut-être faire l’impasse sur la douzaine de boutons rouges. Et ce pour le bien de votre aimé(e). Car d’après 60 millions de consommateurs, les fleuristes proposent trop souvent des bouquets de fleurs... et de produits chimiques. Le cocktail de pesticides retrouvés sur les fleurs va de trois à vingt-cinq substances ! Au total, 49 molécules différentes ont été repérées par l’Institut national de la consommation. Certaines sont tout simplement interdites dans le pays.

Les auteurs de cette analyse le précisent, les risques directs pour la santé sont minimes. Mais l’exposition environnementale, elle, est problématique : nombre de ces pesticides et autres produits ont un impact sur la fertilité, le développement des enfants, l’apparition d’un cancer.





L’incontournable douche

Une fois les fleurs achetées, ces messieurs seront bien inspirés de prendre une douche. Car les femmes font attention à la propreté. Elles sont d’ailleurs un quart à avoir déjà rompu à cause d’un problème d’hygiène. Les hommes sont un peu moins nombreux à en être arrivés là. L’étude Hygiene Matters, qui révèle ces résultats, va plus loin : plus d’une Française sur deux estime que les odeurs corporelles sont rédhibitoires contre 44 % pour les hommes.

La mauvaise haleine figure en deuxième position des odeurs gênantes. Détail plus surprenant : les amoureux devront prendre soin de leurs ongles pour la soirée de la Saint-Valentin. Des mains négligées ou des ongles sales sont également peu attrayants aux yeux des Français.