Plusieurs cancers ORL

Chez certaines personnes, le virus, qui infecte notamment les lymphocytes du système immunitaire et certaines cellules de la muqueuse de la bouche et du pharynx, serait donc responsable, via BNRF1, du développement de cancers de l’estomac, de la partie nasale du pharynx, ou du système lymphatique.

Lors de tests sur la souris, les chercheurs sont en effet parvenus à supprimer l'instabilité chromosomique en supprimant BNRF1 du virus, prouvant ainsi le lien entre la protéine et le développement des cancers.





Proposition de vaccin

« Le virus d’Epstein-Barr pourrait donc causer plus de cas de cancers que l’on ne soupçonnait. Nous suggérons la mise au point d’un vaccin pour réduire la fréquence de contacts avec le virus d’Epstein-Barr et le risque de cancer associé », explique Henri Jacques Delécluse directeur de l’unité 1074 de l’Inserm, « Infection, cellules épithéliales et cancer », qui a mené cette étude.

Des prototypes de vaccin existent déjà. Ils consistent à injecter des pseudo-particules du virus, c’est-à-dire des particules dont la structure est identique à celle du virus, mais qui ne portent pas son patrimoine génétique, et ne sont donc pas infectieuses. Grâce à leur découverte, les chercheurs espèrent maintenant trouver un moyen d’inactiver la protéine toxique, avant de mener les tests permettant de confirmer l’utilité de ce prototype vaccinal.